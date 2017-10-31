У Солонці мало не згоріла квартира (фото)

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» сьогодні, 31 жовтня, об 11:04. Займання сталося у селі Солонка Пустомитівського району, в квартирі на першому поверсі 2-поверхового житлового будинку на вул. Наварійська, 4.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, рятувальники запобігли подальшому поширенню полум’я та врятували житловий будинок від знищення вогнем.

Пожежу локалізовано о 11:32 та ліквідовано о 11:46. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 6 кв.м, пошкоджено міжкімнатні двері, вікно та стіни на площі 6 кв.м.

На місці події працювали 14 осіб та 2 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання встановлюють. Унаслідок події ніхто з людей не постраждав.