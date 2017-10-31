У Дрогобицькому районі дерево впало на дах житлового будинку (фото)

30 жовтня до оперативного чергового центру надійшло повідомлення про те, що внаслідок складних погодних умов, пов’язаних з сильними поривами вітру, в селі Летня на дах житлового будинку похилилося дерево. Внаслідок цього виникла загроза його руйнування. Про це інформує сайт Дрогобицької РДА.

Для ліквідації надзвичайної події вирушив особовий склад чергового рятувального відділення центру – сім осіб і дві одиниці техніки. Прибувши на місце події, рятувальники оцінили обстановку, проаналізували можливі загрози та евакуювали мешканців будинку. За допомогою засобів малої механізації та автовишки рятувальники взялися зрізати аварійне дерево.

Проведенню аварійно-рятувальних робіт перешкоджали сильні пориви вітру, що унеможливлювало повноцінно проводити зрізку дерева на висоті близько 15 метрів, тому роботи доводилося часто призупиняти. Втім рятувальникам вдалося ліквідувати загрозу.