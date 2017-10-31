Презентовано офіційний трейлер фільму «Кіборги» (відео)

ДержКіно України презентувало офіційний трейлер фільму Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги», який вийде на екрани вже 7 грудня.

«Це історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну. Незважаючи на різницю у статусі, походженні та віці, їх об’єднала одна мета – захистити рідну землю від агресора. Заради спільної перемоги вони готові стояти до кінця!» – зазначено в описі до трейлера.

«Кіборги» — повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Сценарій написала Наталія Ворожбит.

Кінострічка є одним з переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно та отримала державну фінансову підтримку на 50 % собівартості фільму в розмірі майже 24 мільйонів гривень. Загальна вартість кінофільму – майже 48 мільйонів гривень.

Прем’єру кінокартини в Україні заплановано на 6 грудня — в День Збройних сил України. У широкий прокат стрічка вийде 7 грудня.