Підземний перехід на вул. Стрийська – В. Великого облагородять

В першу чергу візьмуться за водовідведення та освітлення

У Сихівській райадміністрації кажуть, що нещодавно офіційно отримали на баланс це підземний пішохідний перехід. Тож вирішили тут негайно встановити водовідведення, щоб перехід не затоплювало водою.

«Для цих робіт замовили машину для промивки наявних у переході труб. Коли їх промиємо, побачимо стан труб і розумітимемо як діяти далі», -повідомляють в РДА.

Крім того, перехід не є повністю освітленим. Тому працюватимуть і над цим недоліком.

За словами в.о. голови Сихівської РДА Володимира Івасюка, на ремонт переходу на перехресті Стрийська, 45 – В. Великого у міському бюджеті передбачено 450 тис. грн.

Як тільки гроші будуть виділені, райадміністрація готуватиме проект на капітальний ремонт переходу.