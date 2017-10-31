Підсудний мешканець Хмельниччини спробував обдурити прикордонників

Учора в пункт пропуску «Шегині» для оформлення на виїзд з України прибув 29-річний мешканець Хмельницької області. Під час паспортного контролю стосовно чоловіка спрацювала база даних, у якій зазначалося про тимчасове обмеження у праві виїзду цього громадянина рішенням суду. Натомість чоловік надав правоохоронцям постанову про закінчення виконавчого провадження стосовно нього. Однак під час додаткової перевірки прикордонники з’ясували, що зазначену постанову видано незаконно.

За кордон громадянина не пропустили, а за фактом виявленого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) прикордонники поінформували представників Нацполіції України.