НАБУ затримало сина Авакова за підозрою в розтраті 14 млн грн

Сьогодні, 31 жовтня, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків у помешканнях імовірних фігурантів кримінального провадження, відкритого за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС

У підсумку за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу. Про це інформує прес-служба НАБУ. Як повідомляють ЗМІ, третій затриманий – син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – Олександр. Інформацію про обшуки в його помешканні міністр підтвердив «Українській правді».

Осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Наразі проводять невідкладні слідчі дії. Встановлюють коло причетних осіб.

За версією слідства, 2015 року зазначені особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ України тактичних рюкзаків для армії за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За інформацією досудового розслідування, товар не поставили вчасно, до того ж він не відповідав вимогам, встановленим МВС України, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 млн грн.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють з 2016 року.

Натомість департамент комунікації МВС України оприлюднив заяву, в якій зазначив, що «МВС Вважає дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими».

«Міністерство внутрішніх справ констатує, що в Україні продовжується гібридна війна, спрямована на дискредитацію політиків та посадових осіб, які твердо стоять на позиції реформування та оздоровлення державних інститутів, зокрема правоохоронної системи.

Сьогодні приводом для нової хвилі інформаційної кампанії стосовно начебто зловживань, допущених під час процедури закупівлі тактичних рюкзаків для потреб АТО в 2015 році, стало проведення слідчих дій у помешканнях колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина голови відомства», – йдеться в заяві.

«Протягом всього часу роботи на посаді Міністра внутрішніх справ України, щодо Міністра, членів його родини та найближчих колег поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію Арсена Авакова як політика та нівелювання заходів, що вживаються МВС для осучаснення та оздоровлення правоохоронної і судової системи та захисту Держави від російської гібридної агресії. Цілком очевидно, що за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованій системи «кришування» та «договорняків».

Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції», – вважають у МВС.

У МВС розповіли, що кримінальне провадження у цій справі було відкрито 07.07.2015 «за фактом начебто численних порушень під час процедури закупівлі рюкзаків для потреб МВС, що нібито призвело до втрат бюджетних коштів».

Далі в міністерстві перерахували «досягнення за два роки розслідування»:

У рамках досудового розслідування за рішенням слідства Державною фінансовою інспекцією України була проведена позапланова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності МВС України. За результатами ревізії, які відображені у відповідному Акті, з приводу кількості рюкзаків, кількості лотів та загальної вартості закупівлі в сумі 16 595 000,00 грн., порушень не встановлено. Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, яке на цей час набуло законної сили, відмовлено заявнику визнати протиправними дії посадових осіб МВС України під час проведення переговорної процедури закупівлі рюкзаків 16 лютого 2015 року. Рішенням суду в повному обсязі відмовлено в задоволенні позову у зв’язку з відсутністю, на думку суду, суттєвих порушень норм права під час проведення процедури закупівлі рюкзаків. На цей час органу досудового розслідування відомо про існування цього судового рішення. Під час ревізії досудове слідство не отримало доказів, що постачання рюкзаків відбулося не в повному обсязі, замість того, МВС надало НАБУ належні докази добросовісного виконання переможцями торгів договорів з постачання рюкзаків. Висновки експертизи, яка встановила, що закуплені рюкзаки менші за об’ємом, ніж це передбачено заявкою, та неналежної якості, викликають обґрунтований сумнів через незрозуміле походження зразків для експертного дослідження та зафіксовані помилки експерта під час визначення об’єму рюкзака. До справи залучено сфальсифіковане відео, розмови на той час заступника міністра Сергія Чеботаря та нібито сина міністра внутрішніх справ, справжність якого не була доведена слідством.

«МВС України наполягає, що процедура закупівлі була здійснена комітетом з конкурсних торгів за правилами і вимогами, передбаченими Законом України «Про державні закупівлі», та відомчими актами МВС України», – наголошено в заяві.