На завтра синоптики прогнозують ожеледицю та пориви вітру

1 листопада на Львівщині місцями буде сильний північно-західний вітер 15 - 20 м/с. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Вночі і вранці на дорогах можлива ожеледиця,тож водіїв просять бути дуже обачними і рухатись з помірну швидкість. А головне – дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами.

Пішоходів також просять бути уважними. Не ходити під розлогими деревами, триматись подалі від ліній електропередач та рекламних щитів. Адже сильний вітер може їх пошкодити.

Радять також взути взуття із неслизькою підошвою, а дорогу переходити лише у зазначеному місці.