На українсько-польському кордоні знайшовся викрадений Lexus

Елітний позашляховик київської реєстрації прибув у пункт пропуску «Рава-Руська». Водій, громадянин України, прямував до сусідньої Польщі. Для проходження контролю він обрав смугу руху «зелений коридор». Однак перетнути кордон йому не вдалося. Lexus GX 2010 року випуску виявився викраденим. Прикордонний наряд зафіксував спрацювання бази даних Інтерполу.

Правоохоронці діяли згідно зі встановленими інструкціями – надіслали запит черговому Укрбюро Інтерполу в Київ і поінформували представників поліції

Після проведення додаткової перевірки слідчо-оперативна група Жовківського відділення Нацполіції разом з автомобілем і затриманим водієм вибули з пункту пропуску.