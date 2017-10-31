На Сихові авто збило жінку з візочком: травмовано дитину (доповнено)

ДТП сталася на проспекті Червоної калини, повідомив у соцмережі Facebook депутат міської ради, активіст ГО “Варта 1” Ігор Зінкевич. Інформацію про ДТП на Сихові “Львівській газеті” підтвердили в поліції.



Як розповіла речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, інформація про ДТП надійшла до поліції сьогодні о 12.15. Водій автомобіля Daewoo, львів’янин 1961 року народження (56 років) наїхав на жінку з візком, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Жінка не постраждала. Дворічну дівчинку оглядають лікарі.