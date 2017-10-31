На шахті «Лісова» загинув гірник

Про це повідомляє сайт lvug.com.ua.

Нещасний випадок стався 30 жовтня о 13:45 на шахті «Лісова» під час ремонту електродвигуна прохідницького комбайна 1ГПКС, – передає Нео Радіо – 100.5 FM Червоноград з посиланням на начальника відділу нагляду у вугільній промисловості ГУ Держпраці у Львівській області Володимира Осадцю. За його словами, на поверхні, на території механічного цеху, під час підключення двигуна 42-річному електрослюсареві підземної дільниці прохідницьких робіт перевантажувачем комбайна притиснуло голову до корпусу двигуна.

Чоловік отримав тяжкі черепно-мозкові травми. Реанімаційно-протишокова бригада Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону доставила його до Червоноградської міської лікарні, де травмованого відразу прооперували. Проте близько 3 години ночі чоловік помер.

Головне управління Держпраці проводить спеціальне розслідування нещасного випадку, паралельно зі спецрозслідуванням групового нещасного випадку, який стався на «Лісовій» 26 жовтня, також на дільниці прохідницьких робіт. Фахівці з’ясовують причини і обставини смертельного випадку, чому електрослюсар підземний залишився ремонтувати комбайн на поверхні.

Загиблий шахтар – мешканець Сільця Сокальського району, виховував сина 2008 року народження.