Мешканець Львівщини віз до Польщі майже 3 кілограми бурштину

Сьогодні, 31 жовтня, в зону митного контролю митного поста «Рава-Руська» смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль «BMW 520» на польській реєстрації, під керуванням громадянина України, мешканця Львівщини.

Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які переміщують із приховуванням від митного контролю. Автомобіль було скеровано у бокс поглибленого огляду транспортних засобів та товарів.

Під час поглибленого огляду автомобіля спільна митно-прикордонна група в місці для зберігання запасного колеса, яке було прикрито декоративною кришкою підлоги багажного відділення, виявила білий поліетиленовий пакет з необробленим камінням вагою майже 3 кг.

Так громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За ознаками статті 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил, товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Від початку цього року прикордонники Львівського загону загалом виявили близько 150 кілограмів бурштину, – повідомили у прес-службі загону.