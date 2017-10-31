Люди з інвалідністю отримають підвищені соцдопомоги. Кому вони передбачені

Закон про пенсійну реформу, який було прийнято у жовтні 2017 року, передбачає підвищення пенсій для громадян, а також підвищення розмірів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Соціальні допомоги інвалідів з дитинства і дітей-інвалідів зросли на 10-20%. Про це інформує видання zaxid.net.

За словами начальника відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту ЛОДА Василя Гельбича, на Львівщині, проживає майже 30 тисяч громадян, які отримують такі соціальні допомоги.

Частина громадян отримала підвищений розмір допомоги вже у жовтні, а ті, хто отримав ще неперерахований розмір виплати, доплату за жовтень отримають у листопаді. А далі вже всі отримуватимуть підвищений розмір соціальних допомог.

Таблиця підвищених соціальних допомог: