ДП «Екотрансенерго» забруднює води річки Шкло – Держекоінспекція

ДП «Екотрансенерго» здійснювало самовільний скид забруднюючих речовин зі зворотними стічними водами з водосховища «Озеро Яворівське» у річку Шкло на території Залузької сільської ради Яворівського району. Скид здійснювали за відсутності дозволу на спеціальне водокористування. Такими є підсумки перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ДП «Екотрансенерго», яку провели працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області.

За результатами перевірки працівники Держекоінспекції розрахували збитки, заподіяні державі внаслідок порушення водного законодавства, на суму 27 830,60 грн.