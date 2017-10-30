Завтра у Львові – пориви вітру та мокрий сніг

Як інформують у Львівському гідрометцентрі, 31 жовтня у Львові збережуться пориви північно-західного вітру 17 – 22 м/с. Часом падатиме невеликий мокрий сніг і сніг, слабкі налипання та ожеледь. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі 0 – 2° морозу, вдень 2 – 4° тепла.

1 листопада синоптики львів’янам варто очікувати малохмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, в горах до 8° морозу; вдень 1 – 6° тепла.

2 листопада синоптики прогнозують часом дощ. Вітер південно-західний 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° тепла, в горах 1 – 3° морозу; вдень 3 – 8° тепла.