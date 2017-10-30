У Стрию зіграли в християнську гру «Що? Де? Коли?»

28 жовтня у Стрийському районному Будинку культури відбувся єпархіальний рівень християнської інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», який організувала і провела катехитична комісія Стрийської єпархії

Участь у грі взяли понад 100 дітей шкільного віку з парафіяльних катехитичних шкіл, – повідомляє stryi.ugcc.org.ua. Метою заходу було ознайомити учнів із катехизмовим вченням про головні гріхи та протилежні їм чесноти; усвідомити важливість чеснот у християнському житті; заохотити до наслідування чеснот священномученика Йосафата Кунцевича та сповідника віри патріарха Йосифа Сліпого.

Змагання проходили у двох вікових категоріях: молодшій (6 команд) і старшій (11 команд). Перед початком гри, учасників привітав голова Катехитичної комісії о. Андрій Бінас, який побажав дітям успіхів. Гра розпочалася спільною молитвою.

Результати гри оцінювало компетентне журі, у склад якого входили: о. Андрій Бінас, о. Ігор Головчак, Голова комісії у справах євангелізації Стрийської єпархії, о. Олександр Варцаба, голова Журавнівського катехитичного осередку та сестра Марія Світла зі Згромадження Воплоченого Слова.

Перемогу в молодшій віковій категорії здобула команда Журавнівського деканату (с. Антонівка) , а у старшій – команда учасників з деканату міста Стрий (парафія Всіх святих українського народу). Всі учасники гри отримали пам’ятні грамоти, а переможці – спеціальні подарунки. Завершилися змагання нагородженням переможців та спільною фотографією.