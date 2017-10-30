Стильні та зручні кросівки New Balance на сайті md-fashion.com.uа: переваги спортивного взуття

Серед сучасних виробників кросівок для бігу одним з лідерів є відома американська компанія New Balance

Кросівки – зручний вид взуття, створений спеціально для комфортного і безпечного бігу. Серед сучасних виробників подібної продукції одним із лідерів є відома американська компанія New Balance. Весь асортимент пропозицій бренду відрізняється унікальним стилем. Візитною карткою компанії, яка дозволяє безпомилково визначити її взуття, є нашивка у вигляді першої літери назви торгової марки. Придбати сучасні моделі кросівок виробництва цієї фірми можна на сайті md-fashion.com. uа.

Трохи історії: хто є засновником бренда?

В даний час торгова марка займається виробництвом якісного і зручного спортивного взуття. Вперше вона була зареєстрована в далекому 1906 році. Її засновником став англійський емігрант – Вільям Райлі. Перша продукція бренду була далека від сучасного асортименту. Робота компанії почалася з виготовлення коригуючих пристроїв. Одне з найважливіших винаходів торгової марки – супінатор для п’яти.

Перші кросівки побачили світ лише у 1938 році. Спортивне взуття з кожним випуском ставало все більш досконалим. У 1978 році продукція компанії New Balance почала поступово завойовувати англійський ринок, а трохи пізніше стала затребуваною на території всієї Європи.

Переваги та особливості кросівок New Balance

Головна відмінна риса продукції торгової марки полягає в прагненні забезпечити максимальний комфорт ногам покупців. Більшість моделей чоловічих і жіночих кросівок New Balance виготовлені з міцної нейлонової тканини і якісної замші. Серед переваг спортивного взуття виробництва американського бренду можна виділити наявність зносостійкої і міцної підошви, яка має хорошу амортизацію, забезпечує надійну підтримку стопи. Завдяки подібним особливостям багато професійних спортсменів вбирають кросівки New Balance для тренувань і змагань.

Під час виробництва спортивного взуття компанія використовує дві основні технології: Actevа і Abzorb. Перша з них передбачає застосування максимально легкого матеріалу для підошви, який не руйнується в процесі активної і тривалої експлуатації, а також не схильний до деформацій під час руху.

Застосування технології Abzorb дозволяє виготовляти кросівки, які здатні добре справлятися з ударними навантаженнями, моментально повертати свою первісну форму.

Ще одна особливість торгової марки полягає в різноманітності кольорового оформлення представленого асортименту. Більшість моделей кросівок виглядають яскраво і стильно, привертають увагу оточуючих.