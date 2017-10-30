SprintAir припинила літати з Радома до Львова

Сьогодні, 30 жовтня, авіакомпанія «SprintAir» офіційно оголосила про припинення виконання рейсів з аеропорту м. Радом (Польща)

Причиною стало закінчення терміну дії контракту між авіакомпанією та польським аеропортом, – повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів». У зв’язку з цим, виконання регулярних рейсів на лінії Радом-Львів-Радом, розпочате торік 23 червня, припиняється. Останній рейс зі Львова компанія виконала вчора, 29 жовтня.

Загалом за період здійснення рейсів між Радомом і Львовом авіаперевезеннями на цьому напрямку скористалося 5716 пасажирів, а середній коефіцієнт завантаження повітряних суден становив 59,4%.

Офіційна заява авіакомпанії