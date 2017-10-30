Радіодиктант національної єдності у Львові можна буде написати у великій компанії

Радіодиктант національної єдності від Українського радіо цього року традиційно писатимуть 9 листопада, в День української писемності та мови

Філії суспільного мовника Українське радіо – ua:суспільне активно готуються до написання Радіодиктанту національної єдності 9 листопада та запрошують долучитися до акції всіх охочих. Зокрема, у Львові радіодиктант масово писатимуть у головному корпусі Львівського національного університету імені І.Франка.

Як розповів «Львівській газеті» Руслан Рей, заступник директора Львівського радіо, у Львові локацією радіодиктанту стане шевченківська аудиторія, що на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. Львівська філія Українського радіо вестиме звідти прямі включення. Наразі триває технічна підготовка, найближчим часом в ефірі Львівського радіо оприлюднять подробиці участі. Ймовірно, потрібно буде попередньо зареєструватися, щоб організатори змогла подбати про місця в аудиторії для всіх охочих.

Тож якщо ви хочете відчути особливу атмосферу єднання в компанії однодумців – приходьте 9 листопада в головний корпус ЛНУ. Втім якщо такої змоги не матимете – радіодиктант можна написати вдома, а робочому офісі чи деінде. Для цього, крім бажання, необхідно мати аркуш паперу, ручку, радіоприймач, комп’ютер, планшет або телефон із виходом в Інтернет. Марафон на Українському радіо почнеться о 12.00 і триватиме до 13.00. Текст радіодиктанту почне звучати о 12.30. Його традиційно диктуватиме доцент Київського університету ім. Б.Грінченка Олександр Авраменко, який і складає текст на замовлення радіо.

Організатори радіодиктанту обіцяють підготувати для слухачів цікаві сюрпризи й новинки. Усі подробиці можна буде дізнатися в ефірі та на сайті Українського радіо.

Зазначимо, цього року радіодиктант національної єдності писатимуть уже всімнадцяте.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – це унікальний захід, який організовує Українське радіо до Дня української писемності та мови 9 листопада.

Національна радіокомпанія України започаткувала акцію ще 2000 року. Відтоді щороку слухачі можуть узяти участь у написанні та з’ясувати, наскільки добре знають мову.

Як правило, текст диктанту – авторський, ексклюзивний, створений спеціально на замовлення Українського радіо відповідно до всіх приписів і норм правопису. Він складається з близько 150 слів. Диктор читає його в прямому ефірі двічі.

Кожен охочий може долучитися до акції та написати диктант просто біля приймача. Відтак можна відправити роботу на Українське радіо для перевірки, а можна дочекатися, поки текст з’явиться на сайті чи буде підбито підсумки в прямому ефірі, та перевірити власноруч. До розгляду приймають лише рукописи. Надсилати можна традиційні, паперові листи, а з 2014 року – і в електронному вигляді. У такому разі роботу слід відсканувати або сфотографувати.

Підбиття підсумків і урочистий фінал акції відбувається в грудні. Ведучі й автор у прямому ефірі розповідають про кількість листів, географію, особливості тексту, найбільш поширені помилки.

Текст радіодиктанту викладають на сторінці Радіодиктант національної єдності у соцмережі Facebook а сайті Українського радіо 11 листопада об 11.11. Тож кожен зможе перевірити власну грамотність. Усі надіслані на радіо диктанти також перевіряють. Імена авторів робіт без помилок озвучать в прямому ефірі.