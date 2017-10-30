«Пікуяна-2017» цьогоріч зібрала 136 учасників

28 жовтня у межах проведення відкритого чемпіонату Львівської області зі спортивного туризму відбувся зірковий похід-сходження на найвищу вершину Львівщини гору Пікуй – «Пікуяна-2017».

Участь у змаганнях зі спортивного туризму взяли 136 спортсменів, які представляли 6 команд, зокрема туристичні осередки обласної федерації спортивного туризму, збірні Дрогобицького, Турківського районів, Львівського державного університету фізичної культури імені І.Боберського та дві команди туристично-альпіністського клубу «Скеля».

Наймолодшими учасниками «Пікуяни-2917» стали шестирічний Денис Крацький та одинадцятирічний Олег Гаркавий, а найстаршим – сімдесятирічний Степан Решетило.

Змагання та сходження відбулося за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної федерації спортивного туризму спільно з туристично-альпіністським клубом «Скеля».