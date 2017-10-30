Під Києвом убили Аміну Окуєву

За інформацією народного депутата України Антона Геращенка, Аміна Окуєва померла від отриманих поранень.

“Тільки що зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула. Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити. Я тільки що говорив з ним по телефону”, – написав у себе на Facebook Антон Геращенко.