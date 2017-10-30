Музей-садиба Маркіяна Шашкевича запрошує на день відкритих дверей

4, 5 та 6 листопада музей-садиба Маркіяна Шашкевича у с. Підлисся Золочівського району запрошує на День відкритих дверей

День відкритих дверей відбудеться з нагоди відзначення 206-ї річниці від дня народження поета, священика, провісника національного відродження Галичини, релігійного та культурного діяча.

Музей відчинить свої двері для школярів, студентів, інтелігенції, всіх, хто хоче дізнатися більше про Маркіяна Шашкевича.

Час для екскурсій – з 10:00 до 16:00.