Міська влада нагадує, що на територію цвинтарів заборонено заїзд приватного транспорту

Львів’ян просять пам’ятати про це і не створювати незручностей тим, хто прийде відвідувати родинні поховання

З нагоди Дня усіх святих та поминання померлих 1 листопада мешканцям, які мають поховання на цвинтарях Львова, нагадують – заїзд легкового транспорту на територію цвинтарів заборонено.

«Згідно із законодавством, заборонено заїзд приватного транспорту на територію кладовищ. Тому ми просимо мешканців про це пам’ятати, особливо 1 листопада і не створювати незручності людям, які прийшли відвідувати родинні поховання.

Ми дозволяємо 1 листопада, з 15.00 і до 18.00, заїзд на авто мешканцям, які не можуть самостійно пересуватися», – розповів Валерій Самойленко, начальник відділу благоустрою управління інженерного господарства ЛМР.