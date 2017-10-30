Львів’ян закликають обстежитися на цукровий діабет

Упродовж 30 жовтня – 13 листопада на Львівщині триватиме акція «Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету». Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

«Акція приурочена до Всесвітнього дня діабету, який відзначають у світі 14 листопада та спрямована на здійснення профілактичних, психосоціальних, санітарно-освітніх заходів що­до захворюваності населення Львівської області на цю недугу. Акція триватиме впродовж двох тижнів. Кожен може звернутися у поліклініку та виміряти рівень цукру у крові. Якщо ж рівень цукру перевищуватиме 5,5 ммоль/л, то таких хворих буде скеровано на дообстеження. Цукровий діабет входить у трійку найбільш поширених неінфекційних захворювань після серцево-судинних та онкологічних», – зазначив головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з ендокринології Юрій Вендзилович.

Головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з дитячої ендокринології Юрій Єрін наголосив, що найбільший ризик захворіти діабетом II типу у дітей, які народжуються з малою вагою.

«В Україні близько 9 тисяч дітей хворих на цукровий діабет зареєстровано на початок 2017 року. На Львівщині – 682 дітей. Переважно цукровий діабет у дітей виявляється самостійно, оскільки проявляються певні симптоми: спрага, часті сечовиділення, різка втрата ваги, запах ацетону з ротової порожнини, тощо. За останні 10 років у дітей почастішали випадки діагностики діабету ІІ типу. Найбільше піддаються ризику діти, народжені менше 2,5 і більше 4 кг, родичі, яких мають цукровий діабет І типу. В Україні налічується 38 дітей з цукровим діабетом ІІ типу, на Львівщині таких дітей – 3. Правильна тактика ведення дітей з цією недугою як в діагностичному, так і в лікувальному плані має велике значення аби не допускати розвитку ускладнень», – зауважив Юрій Єрін.

На 1 жовтня 2017 року у Львівській області налічується 65 тис. осіб, хворих на цукровий діабет. З них понад 32 тисячі осіб отримує таблетовані цукрознижувальні препарати, 11 тисяч (з яких 700 дітей) потребують постійної замісної терапії інсуліном.

Зазначимо, під час минулорічної акції в області обстежили 42 411 осіб, виявлено 507 хворих на цукровий діабет.