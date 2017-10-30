Болард у центрі Львова зламався через халатність водія вантажівки

Самоскид наїхав на болард на вулиці Беринди через халатність водія, який зігнорував правила перетину. Із площі Ринок автомобіль виїжджав на проспект Свободи.Про це інформує Муніципальна Варта.

Перед самоскидом їхав легковик. Водій автівки, як і належиться, зупинився перед знаком СТОП, дочекався зеленого сигналу світлофора і перетнув болард, який опустився. Натомість водій вантажівки, побачивши, як проїхав автомобіль попереду, вирушив і собі – не спиняючись і не чекаючи зеленого світла. Так і «приземлився» на болард. Звісно ж, пристрій зламався.

До місця події представники Муніципальної Варти викликали поліцію. На водія склали протокол.

«Наїзди на боларди час до часу стаються – інколи навіть по декілька разів на місяць. Їх ремонтом займається ЛКП Муніципальна Варта, викликаючи для цього спеціальну сервісну службу. Вартість ремонту мають відшкодовувати винуватці. Якщо уникають цього, кошти стягують через суд», – додали у Муніципальній варті.