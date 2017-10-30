Барвиста терапія для маленьких пацієнтів

Уже п'ятий рік поспіль компанія «Снєжка-Україна» реалізує всеукраїнську соціальну програму «Кольоровий світ дитинства», в рамках якої допомагає у ремонті відділень дитячих лікарень, а на завершальному етапі оздоблює інтер'єри приміщення кольоровими сюжетами

Таким чином, простір у дитячих лікарнях перетворюється на оазу арт-терапії.

Цього разу підприємство допомогло в оновленні та барвистому оформленні дитячого відділення Яворівської центральної районної лікарні, надавши для цього необхідні лакофарбові матеріали для ремонту та розпису на стінах яскравих дитячих малюнків.

Упродовж кількох місяців тривала інтенсивна робота з опорядження дитячого інтер’єру та над розробкою і відтворенням ескізів малюнків на стінах. Казкові ілюстрації для малечі створила яворівська художниця Анастасія Дацко. Авторка намалювала шість позитивних кольорових композицій для пізнання малечою дивовижного тваринного і рослинного світу. Палітра кольорів і мотиви ілюстрацій підбиралися таким чином, щоб діти їх легко сприймали та викликали у них лише приємні усмішки та радісні емоції. Адже мета проекту – покращувати психологічний стан дітей, що перебувають на лікуванні у стаціонарі, аби малеча забувала про свої страх та стрес, які вони переживають у лікарняних палатах.

«Ми розуміємо проблеми лікувальних установ в Україні, тому всеукраїнським соціальним проектом «Кольоровий світ дитинства» долучаємося до покращення умов у дитячих медичних закладах. Тож за роки реалізації ця програма стала своєрідною кольоротерапією для малих пацієнтів. Гадаю, у такій барвистій атмосфері діти мандруватимуть у казкові мрії, забуваючи про неприємні медичні маніпуляції. Дорослим приємно спостерігати, як діти з цікавістю та усмішками розглядають яскраві ілюстрації. Це підтверджує те, що наші зусилля і старання недаремні», – наголосив під час прес-конференції 30 жовтня 2017 року генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь.

Михайло Дмитрів, головний лікар Яворівської центральної районної лікарні, зокрема зауважив: «Відтепер маленькі пацієнти почувають себе у дитячому відділенні затишно, адже воно стало казковим, світлим, веселим і душевним».

Водночас голова Яворівської районної державної адміністрації Орест Хлян у своєму виступі сказав: «Спільні зусилля і добрі ініціативи завжди увінчуються добрими справами».

Також в урочистостях взяв участь і голова Яворівської міської ради Павло Бакунець. За його словами, напевно, найбільше втіхи і радості казкові ілюстрації додають дітям і їх батькам.

Тож завдяки проекту «Кольоровий світ дитинства» маленькі пацієнти у Яворівській центральній районній лікарні одужуватимуть не лише завдяки лікувальній терапії, але у цьому їм допомагатимуть яскраві стіни, розписані барвистими казковими сюжетами.

Нагадаємо, програма «Кольоровий світ дитинства» успішно мандрує Україною, його реалізовано у Львові, Новояворівську, Луцьку, Тернополі, Рівному, Житомирі, Івано-Франківську, Сумах, Вінниці. І у кожному медичному закладі створено індивідуальне середовище барвистих композицій з унікальними казковими персонажами.