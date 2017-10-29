У восьми громадах на Львівщині сьогодні – вибори

В України нових голів ОТГ та депутатів обирають у 201 громаді

29 жовтня перші вибори відбуваються у восьми нових об’єднаних територіальних громадах на Львівщині. Це дві міські (Рудківська, Великомостівська), дві селищні – Щирецька та Славська та чотири сільські – Волицька, Солонківська, Підберізцівська та Воютицька.

Список нових ОТГ виглядає так:

Рудківська міська об’єднана територіальна громада: Рудківська міська рада (місто Рудки), Підгайчиківська сільська рада (село Підгайчики), Погірцівська сільська рада (села Погірці, Конюшки-Королівські, Конюшки-Тулиголівські, Круковець, Новий Острів), Сусолівська сільська рада (села Сусолів, Задністряни, Малинів, Подільці), Чайковицька сільська рада (села Чайковичі, Колбаєвичі) Рудківська міська рада Самбірського району Львівської області Рудківський міський голова Самбірського району Львівської області Сколівський район.

Рудківська міська рада (місто Рудки), Підгайчиківська сільська рада (село Підгайчики), Погірцівська сільська рада (села Погірці, Конюшки-Королівські, Конюшки-Тулиголівські, Круковець, Новий Острів), Сусолівська сільська рада (села Сусолів, Задністряни, Малинів, Подільці), Чайковицька сільська рада (села Чайковичі, Колбаєвичі) Рудківська міська рада Самбірського району Львівської області Рудківський міський голова Самбірського району Львівської області Сколівський район. Великомостівська міська об’єднана територіальна громада: Великомостівська міська рада (місто Великі Мости, села Борове, Куличків), Бутинська сільська рада (села Бутини, Піддовге, Пристань, Шишаки), Двірцівська сільська рада (села Двірці, Волиця, Заріка), Реклинецька сільська рада (села Реклинець, Стремінь) Великомостівська міська рада Сокальського району Львівської області Великомостівський міський голова Сокальського району Самбірський та Старосамбірський райони.

Великомостівська міська рада (місто Великі Мости, села Борове, Куличків), Бутинська сільська рада (села Бутини, Піддовге, Пристань, Шишаки), Двірцівська сільська рада (села Двірці, Волиця, Заріка), Реклинецька сільська рада (села Реклинець, Стремінь) Великомостівська міська рада Сокальського району Львівської області Великомостівський міський голова Сокальського району Самбірський та Старосамбірський райони. Щирецька селищна об’єднана територіальна громада: Щирецька селищна рада (смт Щирець, села Дуб’янка, Одиноке, Сердиця, Шуфраганка), Гуменецька сільська рада (села Гуменець, Лани), Дмитрівська сільська рада (села Дмитре, Горбачі, Попеляни, Черкаси), Пісківська сільська рада (село Піски), Соколівська сільська рада (села Соколівка, Льопи, Никонковичі, Сороки, Яструбків) Щирецька селищна рада Пустомитівського району Львівської області Щирецький селищний голова Пустомитівського району Львівської області Самбірський район.

Щирецька селищна рада (смт Щирець, села Дуб’янка, Одиноке, Сердиця, Шуфраганка), Гуменецька сільська рада (села Гуменець, Лани), Дмитрівська сільська рада (села Дмитре, Горбачі, Попеляни, Черкаси), Пісківська сільська рада (село Піски), Соколівська сільська рада (села Соколівка, Льопи, Никонковичі, Сороки, Яструбків) Щирецька селищна рада Пустомитівського району Львівської області Щирецький селищний голова Пустомитівського району Львівської області Самбірський район. Славська селищна об’єднана територіальна громада: Славська селищна рада (селище* Славське, село Грабовець), Волосянківська сільська рада (села Волосянка, Хащованя, Ялинкувате), Либохорівська сільська рада (село Либохора), Нижньорожанківська* сільська рада (села Нижня Рожанка, Верхня Рожанка) Славська селищна рада Сколівського району Львівської області Славський селищний голова Сколівського району Львівської області Сокальський район.

Славська селищна рада (селище* Славське, село Грабовець), Волосянківська сільська рада (села Волосянка, Хащованя, Ялинкувате), Либохорівська сільська рада (село Либохора), Нижньорожанківська* сільська рада (села Нижня Рожанка, Верхня Рожанка) Славська селищна рада Сколівського району Львівської області Славський селищний голова Сколівського району Львівської області Сокальський район. Волицька сільська об’єднана територіальна громада: Тщенецька сільська рада (села Тщенець, Волиця), Мостиська Друга сільська рада (село Мостиська Другі) Волицька сільська рада Мостиського району Львівської області Волицький сільський голова Мостиського району Львівської області Пустомитівський район.

Тщенецька сільська рада (села Тщенець, Волиця), Мостиська Друга сільська рада (село Мостиська Другі) Волицька сільська рада Мостиського району Львівської області Волицький сільський голова Мостиського району Львівської області Пустомитівський район. Солонківська сільська об’єднана територіальна громада: Солонківська сільська рада (села Солонка, Малечковичі, Нагоряни), Зубрянська сільська рада (село Зубра), Поршнянська сільська рада (села Поршна, Липники, Підсадки), Раковецька сільська рада (села Раковець, Деревач, Новосілка, Підтемне, Хоросно) Солонківська сільська рада Пустомитівського району Львівської області Солонківський сільський голова Пустомитівського району Львівської області.

Солонківська сільська рада (села Солонка, Малечковичі, Нагоряни), Зубрянська сільська рада (село Зубра), Поршнянська сільська рада (села Поршна, Липники, Підсадки), Раковецька сільська рада (села Раковець, Деревач, Новосілка, Підтемне, Хоросно) Солонківська сільська рада Пустомитівського району Львівської області Солонківський сільський голова Пустомитівського району Львівської області. Підберізцівська сільська об’єднана територіальна громада: Підберізцівська сільська рада (село Підберізці), Миклашівська сільська рада (села Миклашів, Підгірне), Чижиківська сільська рада (села Чижиків, Глуховичі), Чорнушовицька сільська рада (села Чорнушовичі, Журавники, Тарасівка) Підберізцівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області Підберізцівський сільський голова Пустомитівського району Львівської області.

Підберізцівська сільська рада (село Підберізці), Миклашівська сільська рада (села Миклашів, Підгірне), Чижиківська сільська рада (села Чижиків, Глуховичі), Чорнушовицька сільська рада (села Чорнушовичі, Журавники, Тарасівка) Підберізцівська сільська рада Пустомитівського району Львівської області Підберізцівський сільський голова Пустомитівського району Львівської області. Воютицька сільська об’єднана територіальна громада Самбірський район: Воютицька сільська рада (села Воютичі, Заріччя, Язи); Старосамбірський район: Лютовиська сільська рада (села Лютовиська, Биличі, Букова, Ракова), Сусідовицька сільська рада (села Сусідовичі, Надиби) Воютицька сільська рада Самбірського району Львівської області Воютицький сільський голова Самбірського району.

За інформацією ГМ ОПОРА, загалом в Україні вибори відбуваються у 201 об’єднаній територіальній громаді.

Вибори охоплять усі області України: Вінницьку – 9 ОТГ, Волинську – 19, Дніпропетровську – 19, Донецьку – 2, Житомирську – 13, Закарпатську – 1, Запорізьку – 10, Івано-Франківську – 8, Київську – 4, Кіровоградську – 6, Луганську – 4, Львівську – 8, Миколаївську – 1, Одеську – 11, Полтавську – 12, Рівненську – 5, Сумську – 9, Тернопільську – 4, Харківську – 7, Херсонську – 10, Хмельницьку – 7, Черкаську – 14, Чернівецьку – 4, Чернігівську – 14. За інформацією ЦВК, у зазначених виборах зможуть взяти участь понад 1 млн 330 тисяч осіб, тобто близько 4 % усіх виборців України. Для проведення цих виборів територіальні виборчі комісії утворили 4 506 територіальних одномандатних виборчих округів.

Голосування відбувається у 25 містах районного значення, 61 селищі, 115 селах. За результатами голосування буде обрано 4 506 депутатів міських, селищних, сільських рад та 201 міського, селищного, сільського голову. Вибори депутатів міських рад відбуваються за пропорційною виборчою системою із закріпленням кандидатів від місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах. Депутати сільських та селищних рад обираються за мажоритарною виборчою системою відносної більшості у одномандатних виборчих округах. Вибори міських, сільських та селищних голів відбуваються за однотуровою системою, оскільки у жодному з міст немає 90 і більше тисяч виборців.