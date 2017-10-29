У Львові відбувається масштабний міжнародний півмарафон
До обіду у місті не курсують майже усі трамваї
Сьогодні, 29 жовтня, у Львові вдруге відбувається міжнародний півмарафон GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017. Цього року рекордна кількість учасників змагань – 2250 осіб.
Як повідомляла раніше “Львівська газета”, через проведення марафону сьогодні до 14.30 у місті не курсуватимуть трамваї. Лише трамвай №8 курсуватиме за скороченим маршрутом: Академія мистецтв – вул. Вернадського.
Є зміни також у русі тролейбусів. Зокрема, тролейбус №13 курсуватиме від ТЦ «Форум» до кінцевої зупинки на вул. Грінченка.Також дещо зміниться маршрут тролейбусів №2, 7, 9, 10, 12. Кінцева тролейбусних маршрутів №2 та №10 буде на вул. Ангеловича, а кінцева зупинка тролейбусів №7 та №12 буде на пл. Кропивницького.