У Львові відбувається масштабний міжнародний півмарафон

Сьогодні, 29 жовтня, у Львові вдруге відбувається міжнародний півмарафон GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017. Цього року рекордна кількість учасників змагань – 2250 осіб.

Є зміни також у русі тролейбусів. Зокрема, тролейбус №13 курсуватиме від ТЦ «Форум» до кінцевої зупинки на вул. Грінченка.Також дещо зміниться маршрут тролейбусів №2, 7, 9, 10, 12. Кінцева тролейбусних маршрутів №2 та №10 буде на вул. Ангеловича, а кінцева зупинка тролейбусів №7 та №12 буде на пл. Кропивницького.