Рятувальники просять утриматись від походів в гори

Українські карпати засипало снігом. Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, сьогодні вранці видимість на Попі Івані Чорногірському становила 30 метрів. Вітер – південно-західний 26 м/с. температура навколишнього середовища – 6°С

У неділю та понеділок, 29-30 жовтня, очікувалось сутєве погіршення метеорологічних умов на Чорногірському хребті, а саме: вітер до 23 м/с та значні опади у вигляді снігу.

Рятувальники рекомендують в цей період утриматися від виходу у високогір’я.

Сніг також випав на курорті Буковель. Як видно з веб-камер, схили гір вкриті снігом.