Завтра зі Львова до Одеси вирушить у перший рейс нічний швидкий експрес

29 жовтня цього року з вокзалу станції Львів вирушить у перший рейс нічний швидкий експрес №12/11 Львів – Одеса

Нічний експрес №12/11 сполученням Львів – Одеса курсуватиме через день, із листопада зі Львова – по парних числах місяця, з Одеси відповідно – по непарних. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 22:15. На шляху прямування передбачені зупинки на станціях Тернопіль (00:16-00:20), Хмельницький (02:10-02:13), Жмеринка (03:36-03:56), Подільськ (06:20-06:22). В Одесу потяг прибуватиме о 08:35.

З Одеси до Львова поїзд №11/12 вирушатиме о 21:55 з зупинками на станціях Подільськ (00:10-00:12), Жмеринка (02:37-02:57), Хмельницький (04:20-04:23), Тернопіль (06:03-06:06). До Львова поїзд прибуватиме о 07:55.

Повну відстань від Львова до Одеси нічний експрес №12/11 долатиме за 10 год. 20 хв. Час подорожі на зворотному шляху становитиме 10 год.

Варто зауважити, що нічний швидкий поїзд №26/25, який щоденно курсує у сполученні Львів – Одеса, долає відстань за 12 годин 10 хвилин, а зворотно – за 12 годин 07 хвилин. Таким чином рух нового поїзда в цьому сполученні буде пришвидшено на 2 години.

До складу нового нічного експреса №12/11 залізничники включили 7 нових пасажирських вагонів виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» і 3 пасажирські вагони, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт. Загалом у поїзді передбачено 348 місць, на вибір пасажирів 8 купейних і 2 вагони СВ.

У залізничних касах та через електронні сервіси триває реалізація проїзних документів на новий поїзд. Нагадаємо, ціна квитків регулюється коефіцієнтом вартості й змінюється впродовж тижня залежно від обраного дня подорожі. Наприклад, у неділю, 29 жовтня (у п’ятницю та неділю вартість квитків згідно з коефіцієнтом є найвищою) ціна квитка зі Львова до Одеси в купейний вагон становить 513 грн 39 коп, у вагон СВ – 1292 грн 38 коп.