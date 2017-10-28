Завтра до 14.30 у Львові не курсуватимуть трамваї

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у неділю, 29 жовтня, у зв’язку з проведенням у місті Міжнародного легкоатлетичного пробігу «Львівський напівмарафон 2017», до 14.30 не курсуватимуть трамваї

Лише трамвай №8 курсуватиме за скороченим маршрутом: Академія мистецтв – вул. Вернадського.

«У зв’язку з проведенням Міжнародного легкоатлетичного пробігу «Львівський напівмарафон 2017», у суботу та неділю (28-29 жовтня), міський електротранспорт курсуватиме за зміненим маршрутом.

Зокрема, тролейбус №13 курсуватиме від ТЦ «Форум» до кінцевої зупинки на вул. Грінченка.

Також дещо зміниться маршрут тролейбусів №2, 7, 9, 10, 12. Кінцева тролейбусних маршрутів №2 та №10 буде на вул. Ангеловича, а кінцева зупинка тролейбусів №7 та №12 буде на пл. Кропивницького.

Трамваї у неділю, 29 жовтня, не курсуватимуть до 14.30. Лише трамвай №8 курсуватиме за скороченим маршрутом: Академія Мистецтв – вул. Вернадського.

Повноцінний рух усіх трамвайних маршрутів відновлять після 14.30 у неділю», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, у неділю, 29 жовтня, у Львові відбудеться масштабна бігова подія – GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017. Другий за ліком Львівський півмарафон збере близько 2 100 учасників.

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