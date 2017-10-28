Сьогодні вночі Україна перейде на зимовий час
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України» з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (Київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на годину назад.
Укрзалізниця відкоригувала графік руху пасажирських, приміських та вантажних поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на найближчі вихідні, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі гостей, варто бути уважними та вчасно перевірити свій годинник.
Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями сусідніх країн.
З графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті Укрзалізниці у розкладі руху пасажирських поїздів.
Уперше переводити стрілки годинників улітку та взимку у 17 столітті запропонував Бенджамін Франклін. Під час перебування в Парижі політик зауважив, що в такий час люди використовували багато свічок, відтак зміна часу дозволяла заощадити ресурси.
Згодом Німеччина й Англія 1916 року офіційно перейшли на літній час з метою економії енергії: навесні стрілки всіх годинників переводили на годину вперед і повертали назад восени. Відтоді годинники почали переводити понад сто країн.