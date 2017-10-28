Сенсотека запрошує на інклюзивний Італійський вечір

У неділю, 29 жовтня, о 16:00 у Львові можна буде зануритись у атмосферу спекотної Італії

Організатори події – ГО «Інститут українських студій» – обіцяють відвідувачам гостинці, танці, багато музики, сміху й цікавинок.

А особливим робить захід його інклюзивність, відкритість його для людей різного віку, рівня підготовки, а також людей з інвалідністю.

«Якщо ви були в Італії і вже закохались у цю країну, якщо тільки мрієте побувати на “чобітку”, якщо просто любите нові знайомства та яскраві враження – вам до нас», – зазначають організатори.

Нагадаємо, Сенсотека розташована за адресою: вулиця Уласа Самчука, 22 (Стрийський парк).