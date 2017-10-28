Поліція знайшла ікону XVIII ст, яку викрали з церкви на Львівщині

За інформацією, яку «Львівська газета» отримала в Старосамбірському райвідділі поліції, найближчими днями його працівники мають поїхати та ідентифікувати ікону. Наразі деталей, як саме вдалось знайти викрадену ікону, у поліції не повідомляють.

Це один з небагатьох випадків за останні роки, коли викрадений твір мистецтва вдалося знайти.

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», йдеться про кольоровий барельєф розміром 2 х 1,5 метра, який, найімовірніше, датується другою половиною ХVIII ст. Наприкінці вересня ікона ще була на місці

Крадіжку не одразу помітили, адже церква розташована за кілька кілометрів від села, у лісі. До того ж це прикордонна територія – до польсько-українського кордону від святині лише два кілометри. Нині у ній правлять лише двічі на рік – на Зелені Свята та у другу неділю серпня, коли відбувається проща до Кальварії Пацлавської (Польща).

За словами відомого дослідника української сакральної архітектури Василя Слободяна, церква у селі Губичі датується першою половиною XVII ст. Це була одна з найвіддаленіших каплиць на шляхах прощі до Кальварії Пацлавської – одного з найвідоміших відпустових місць Перемиської єпархії.

«Церква датується 1630 роком. За легендою, цю церкву називали пастушковою через те, що збудована вона в місці, де пастухові приснилася Пресвята Богородиця», – розповів «Львівській газеті» Василь Слободян.

За фактом крадіжки Старосамбірське відділення поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 3 185 статті ККУ (крадіжка).