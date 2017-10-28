Погода на вихідні

У суботу та неділю на Львівщині дощитиме

Сьогодні, 28 жовтня, сонця у Львові майже не буде. Увесь день небо буде вкрите хмарами, а після обіду передбачають навіть дощ.

Температура повітря вночі і вдень коливатиметься у межах 6-7° градусів тепла. Вітер північно-західний 4 –

У неділю, 29 жовтня, також буде хмарно. Зранку прогнозують сильний дощ, до вечора він має трохи послабшати.

Температура повітря вночі – 5 ° , вдень – 6 ° тепла. До вечора похолоднішає до 3 °тепла.

Весь день не заспокоюватиметься і вітер – 7 – 9 м/с.

До речі, 29 жовтня наші предки відзначали день пам’яті святого Лонгина сотника. І вірили у прикмету: якщо цього дня на землі іній триматиметься недовго, то вже незабаром настане потепління.