Погода на вихідні
У суботу та неділю на Львівщині дощитиме
Сьогодні, 28 жовтня, сонця у Львові майже не буде. Увесь день небо буде вкрите хмарами, а після обіду передбачають навіть дощ.
Температура повітря вночі і вдень коливатиметься у межах 6-7° градусів тепла. Вітер північно-західний 4 –
У неділю, 29 жовтня, також буде хмарно. Зранку прогнозують сильний дощ, до вечора він має трохи послабшати.
Температура повітря вночі – 5 ° , вдень – 6 ° тепла. До вечора похолоднішає до 3 °тепла.
Весь день не заспокоюватиметься і вітер – 7 – 9 м/с.
До речі, 29 жовтня наші предки відзначали день пам’яті святого Лонгина сотника. І вірили у прикмету: якщо цього дня на землі іній триматиметься недовго, то вже незабаром настане потепління.