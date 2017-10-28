На Львівщині відзначать 99-ту річницю утворення ЗУНР

На Львівщині урочисто відзначать 99-ту річницю утворення Західно-Української Народної Республіки та 130-річчя від дня народження Дмитра Вітовського.

У межах програми 31 жовтня відбудеться відкриття фотовиставки «ЗУНР: у війні та державотворенні» у парку «На валах».

Окрім того, 1 листопада передбачили театралізоване військово-історичне дійство «Проголошення ЗУНР» біля головного входу в будівлю Львівської обласної державної адміністрації.

Також центральними вулицями Львова пройдуть патрулі-реконструктори у формі Українських Січових Стрільців, які вітатимуть львів’ян та гостей міста з 99-ю річницею утворення Західно-Української Народної Республіки та роздаватимуть інформаційні листівки.

До Меморіалу воїнам УГА на Личаківському кладовищі та могили Президента Національної Ради ЗУНР Є.Петрушевича покладатимуть квіти. Також запалять та покдадуть лампадки до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища та покладуть квіти до Меморіалу Українських Січових Стрільців на Янівському кладовищі.

Присутні помоляться за тих, хто віддав своє життя в боротьбі за Незалежність України.

У центральній частині міста відбуватиметься квест «ЗУНР» та мистецька частина «Стрілецький співаник» на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

5 листопада відбудеться «Марш слави Галицької Армії та військ Української Народної Республіки» у супроводі оркестру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, опісля – театралізоване військово-історичне дійство «Бої за столицю – Львів» у парку «На валах».

8 листопада вшанують пам’ять Дмитра Вітовського, з нагоди 130-річчя від дня його народження, на Меморіалі УГА Личаківського кладовища.