1 листопада у Львові до кладовищ їхатиме більше громадського транспорту

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, 1 листопада, у День всіх святих та поминання померлих, у Львові посилять роботу громадського транспорту, який курсує до міських кладовищ

У зв’язку зі збільшенням кількості пасажирів, які прямуватимуть до міських кладовищ 1 листопада, під час поминальних днів, і з метою полегшення доїзду громадян до місць поховань їхніх родичів і близьких, внесено зміни до руху громадського транспорту, який курсує до міських кладовищ.

«У cереду, 1 листопада, буде збільшено кількість автобусів на маршруті № 55, який курсує до Голосківського кладовища, – до 4 одиниць. Маршрут № 38 буде продовжено до Сихівського кладовища. А також буде збільшено кількість тролейбусів № 11 (пл. Петрушевича – Сихівське кладовище) до 4 одиниць. Усі автобуси на цих маршрутах курсуватимуть відповідно до затвердженого розкладу руху», – розповів Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту ЛМР.