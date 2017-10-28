1 листопада на Личаківському цвинтарі запалять лампадки

У середу, 1 листопада, у Львові на Личаківському цвинтарі вже традиційно заплановане проведення релігійної акції «Світло пам’яті для Личаківського цвинтаря»

Акцію проводять уже 14-й раз, у день, який відомий у римсько-католицькій традиції як День Всіх Святих.

Учасники акції запалять лампадки на всіх, незалежно від національності, похованих, забутих і занедбаних могилах цвинтаря. Лампадки мають стати символом пам’яті та молитви за душі львів’ян, які знайшли упокій на Личаківському цвинтарі.

Акція відбувається за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Львові.