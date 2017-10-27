Зміни на Личаківській: лівосторонній рух і збільшене кільце на Пасічній

Зараз виконують роботи в районі вул. Б. Котика

Ремонт Личаківської планують завершити аж у 2018 році. За словами директора ЛКП «Львівавтодор» Олега Берези, роботи затягуються через форс-мажори.

«Скажімо, на перехресті Мечникова-Личаківська виявились складні ґрунти, там міняли колектор», – сказав Олег Береза.

Тим часом у процесі робіт вирішили дещо видозмінити трамвайну зупинку на вул. Богдана Котика. Щоб змонтувати дві повноцінні платформи, бракувало місця. Тому вирішили зробити лівосторонній трамвайний рух. Так трамваї рухатимуться на відрізку від вул. Б. Котика до Пасічної. Сама ж зупинка буде розташована між коліями.

«Люди будуть сідати і виходити на одній зупинці. І ті, що їхатимуть вгору, і ті, що вниз. Так вирішили, бо були дещо обмежені в ширині вулиці», – розповів Олег Береза.

Поки що це рішення є проектним, його обговорюють і підраховують витрати. Така схема руху є новинкою для Львова.

До речі, зміни торкнуться і кільця на вул. Пасічній. Оскільки досі тут не могли їздити великі трамваї, тепер кільце просто розширять.

«Але для цього мусимо «залізти» трохи в парк і перенести МАФи, які там розташовані», – попередив начальник «Львівавтодору»

Зараз ЛКП подало документи в управління архітектури та в інші органи на погодження.

Нагадаємо, вул. Личаківську на відрізку вул. Мечникова-Пасічна закрили на ремонт ще 25 березня. Загальна вартість робіт – 6 млн євро. Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур»