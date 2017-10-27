Винниківчан три дні безкоштовно возитиме до цвинтарів «Школярик»
На 30-31 жовтня та 1 листопада Винниківська міськрада забезпечить безкоштовний доїзд мешканців до кладовищ міста
Виконавчий комітет Винниківської міськради забезпечить доїзд до кладовищ мешканцям м.Винники на 30-31 жовтня та 1 листопада. Відповідне рішення озвучено на черговому засіданні Виконавчого комітету ВМР.
«У понеділок та вівторок автобус «Школярик» робитиме два рейси для забезпечення можливостей винниківчанам прибрати могилки, – зазначив заступник міського голови Винник Богдан Шустер. – 1 листопада, у День усіх святих, автобус їздитиме п’ять разів за нижче вказаним графіком».
Рух автобуса на 30-31 жовтня:
|Зупинка
|І рейс
|ІІ рейс
|Школа «Берегиня» (рест.Василина)
|12:30
|15:30
|Тютюнова фабрика
|12:35
|15:53
|Костел
|12:38
|15:38
|Старе кладовище
|12:40
|15:40
|Забава (кінцева 36)
|12:45
|15:45
|Маг.Даринка
|12:50
|15:50
|Маг.Винничанка
|12:55
|15:55
|Стрілецька могила
|12:57
|15:57
|Церква Івана Хрестителя
|13:00
|16:00
|Кінцева 40
|13:03
|16:03
|Нове кладовище
|13:10
|16:10
1 листопада:
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Школа «Берегиня» (рест.Василина)
|11:30
|12:30
|15:30
|16:30
|17:30
|Тютюнова фабрика
|11:35
|12:35
|15:35
|16:35
|17:35
|Костел
|11:38
|12:38
|15:38
|16:38
|17:38
|Старе кладовище
|11:40
|12:40
|15:40
|16:40
|17:40
|Забава (кінцева 36)
|11:45
|12:45
|15:45
|16:45
|17:45
|Маг.Даринка
|11:50
|12:50
|15:50
|16:50
|17:50
|Маг.Винничанка
|11:55
|12:55
|15:55
|16:55
|17:55
|Стрілецька могила
|11:57
|12:57
|15:57
|16:57
|17:57
|Церква Івана Хрестителя
|12:00
|13:00
|16:00
|17:00
|18:00
|Кінцева 40
|12:03
|13:03
|16:03
|17:03
|18:03
|Нове кладовище
|12:10
|13:10
|16:10
|17:10
|18:10
У міськраді Винників запевнили, що додаткові рейси автобуса не вплинуть на схему руху маршруту «Школярика».