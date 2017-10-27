Винниківчан три дні безкоштовно возитиме до цвинтарів «Школярик»

На 30-31 жовтня та 1 листопада Винниківська міськрада забезпечить безкоштовний доїзд мешканців до кладовищ міста

Виконавчий комітет Винниківської міськради забезпечить доїзд до кладовищ мешканцям м.Винники на 30-31 жовтня та 1 листопада. Відповідне рішення озвучено на черговому засіданні Виконавчого комітету ВМР.

«У понеділок та вівторок автобус «Школярик» робитиме два рейси для забезпечення можливостей винниківчанам прибрати могилки, – зазначив заступник міського голови Винник Богдан Шустер. – 1 листопада, у День усіх святих, автобус їздитиме п’ять разів за нижче вказаним графіком».

Рух автобуса на 30-31 жовтня:

Зупинка І рейс ІІ рейс Школа «Берегиня» (рест.Василина) 12:30 15:30 Тютюнова фабрика 12:35 15:53 Костел 12:38 15:38 Старе кладовище 12:40 15:40 Забава (кінцева 36) 12:45 15:45 Маг.Даринка 12:50 15:50 Маг.Винничанка 12:55 15:55 Стрілецька могила 12:57 15:57 Церква Івана Хрестителя 13:00 16:00 Кінцева 40 13:03 16:03 Нове кладовище 13:10 16:10

1 листопада:

Школа «Берегиня» (рест.Василина) 11:30 12:30 15:30 16:30 17:30 Тютюнова фабрика 11:35 12:35 15:35 16:35 17:35 Костел 11:38 12:38 15:38 16:38 17:38 Старе кладовище 11:40 12:40 15:40 16:40 17:40 Забава (кінцева 36) 11:45 12:45 15:45 16:45 17:45 Маг.Даринка 11:50 12:50 15:50 16:50 17:50 Маг.Винничанка 11:55 12:55 15:55 16:55 17:55 Стрілецька могила 11:57 12:57 15:57 16:57 17:57 Церква Івана Хрестителя 12:00 13:00 16:00 17:00 18:00 Кінцева 40 12:03 13:03 16:03 17:03 18:03 Нове кладовище 12:10 13:10 16:10 17:10 18:10

У міськраді Винників запевнили, що додаткові рейси автобуса не вплинуть на схему руху маршруту «Школярика».