Від 19.00 сьогодні й до завтрашнього вечора курсуватимуть зі змінами тролейбуси № 11 та № 25

«Сьогодні, 27 жовтня, з 19.00 і до 22.00 28 жовтня проводитимуться роботи із заміни рейково-шпальної решітки та настилу через залізничний переїзд на вулиці Зеленій. На час проведення ремонтних робіт не курсуватиме тролейбус № 11, а тролейбус № 25 курсуватиме за частково зміненим маршрутом: від Автовокзалу до вул. Шота Руставелі», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, з 19.00 сьогодні буде перекрито рух транспортних засобів через залізничний переїзд на вул. Зеленій.