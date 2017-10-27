Уже в грудні у Львові може зрости вартість проїзду

Тариф на проїзд у маршрутках Львова однозначно треба піднімати, – переконаний заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак. Понад те, повертатися до цього питання чиновник рекомендує щонайменше раз у рік.

«Вартість 4 грн не змінювалась уже два роки. От і порівняйте, як змінилася вартість гривні за цих два роки і рівень цін. Зараз в Україні інфляція, запчастини і бензин продають за європейськими цінами, тому ціна на проїзд в громадському транспорті не може бути незмінною. При всьому розумінні, якщо не корегувати ціни на перевезення, то транспорт не ремонтуватимуть і його не буде за що заправити. Але треба не чекати три роки, а потім підіймати тариф на немало. Варто переглядати його, як мінімум, щороку, щоб він був економічно обґрунтованим», – пояснює чиновник.

Більшість великих міст України, за його словами, тарифи уже скоригували:

«Київ – 5-6 грн, Вінниця – від 3,50 грн до 5 грн, Дніпро – 5-6, Житомир – 5, Запоріжжя – від 3 до 7,50, Суми – від 3 до 5 грн, Харків від 4,50 до 6,50, Херсон – 5, Хмельницький – 4, Кривий Ріг – від 3 до 10, Кропивницький – 4 – 4,50, Одеса – 6, Івано-Франківськ – 4 грн».

Наразі у Львові міська влада, перевізники та громадські активісти не можуть домовитись, як мають перевозити у маршрутках пільговиків. А це значний відсоток від тих, хто їздить у громадському транспорті, адже лише пенсіонерів, за даними мерії, у місті – 100 тисяч. Загалом пільгових категорій – понад 20.

«Я багато бував за кордоном – нема безкоштовного проїзду в жодній країні. НЕ-МА-Є. Є пільги, надані державою. Людина була на фронті, захищала державу – має пільги. Держава на картковий рахунок переказує їй кошти, так само і пенсіонерам. І всі категорії населення, заходячи в громадський транспорт, розраховуються. А у нас влада взяла і придумала таке, і скинула це на міста. Знаєте, це популізм на загальнодержавному і на місцевому рівнях», – обурюється Сергій Бабак.

«По-перше, нам треба зрозуміти, скільки це людей. А по-друге, має бути розуміння, що пенсіонери не готові зараз оплачувати за проїзд. Якби ці пільги були монетизовані і пільгові категорії мали за це пенсійні відшкодування, то це питання так гостро не стояло б. Світова практика показує, що громадський транспорт має бути дотаційним. Приклади європейських країн показують, що 75% вартості проїзду у громадському транспорті – це дотації з міського бюджету», – висловлює позицію громадських активістів Володимир Беньо, член ГО «Розвиток громади».

На його думку, щоб говорити про пільговиків конкретно, треба мати дані про реальний пасажиропотік у транспорті. На останній профільній комісії громадські активісти порушили питання комплексного обстеження громадського транспорту у Львові. Це дало б можливість зрозуміти, яка оптимальна вартість проїзду є рентабельною у місті. «Профільна комісія адресувала нас до управління транспорту. Ми маємо поспілкуватися з керівником, запросимо його на депутатську комісію», – додає він.

Однак у міських управлінців уже є власні заміри пільгових категорій населення, – запевняє Сергій Бабак. Тож робити додаткові, за його словами, – зайва трата коштів і часу.

«Деякі громадські організації пропонують замовляти дослідження, як приклад наводять Запоріжжя, де це коштувало 600 тисяч грн. Якщо хтось хоче витратити 600 тисяч грн – будь ласка. І потратити півроку на дослідження. Я думаю, що все це робиться свідомо. Це все «блаблабла» – щось робити, десь рухатись, щось попробувати підзаробити на цьому. Питання не в тому, чи є це дослідження. Ми всі прекрасно розуміємо, що пенсіонери безкоштовно їздять в час пік. Але треба розуміти, що є і навантаження. І більшість міст це врегулювало. Там більше двох пасажирів-пільговиків у маршрутки не беруть».

Нова вартість проїзду може становити 5 грн

Асоціація перевізників Львівщини вже подала до міської ради економічно обґрунтований, на її погляд, розрахунок нової вартості проїзду. За підрахунками голови Асоціації Івана Велійки, нова вартість проїзду може становити 5 грн.

«Економічно обґрунтований тариф, який видала міська рада, якщо не помиляюся, 6 грн 30 коп. Вважаю, що сьогодні можна говорити про тариф 5 грн. Але лише якщо буде вирішене питання пільгових перевезень».

До слова, зараз Асоціація Перевізників Львівщини судиться із Кабінетом Міністрів стосовно постанови №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».

«На сьогодні маємо юридичні висновки, що ця постанова нечинна, через бездіяльність Кабінету Міністрів, який не вносить змін до цієї постанови і не приводить її у відповідність до чинного законодавства України. Судові процеси ще тривають. У нас чергове слухання 22 листопада», – розповів «Львівській газеті» Іван Велійка.

Щодо дати прийняття нового тарифу Сергій Бабак поки вагається, каже, більше буде відомо через 2-3 тижні.

«Зараз треба прийняти комплексно рішення щодо рівня тарифу, пільговиків, як врегулювати це питання – і тоді вже запускати процедуру прийняття цих рішень. Ще Антимонопольний комітет буде розглядати це питання, перевірятимуть розрахунки, проходитиме громадське обговорення. Якщо брати повний перелік необхідних заходів, то на це може піти ще мінімум два місяці», – каже Сергій Бабак.

Натомість Іван Велійка орієнтується на початок зими – 1 грудня.

А поки питання перевезення пільговиків у Львові стоїть гостро, іншим великим містам України вдається знаходити консенсус.

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ свого часу взяв приклад зі Львова і обмежив час проїзду пільговиків. У Львові громадські активісти заблокували таке рішення через суди, натомість у Франківську вже третій рік у час-пік користуються пільгами тільки визначені категорії пільговиків, інші платять. З 11-ї до 16 год. пільгами користуються всі категорії пільговиків. Із 16.00 до вечора – всі платять.

Тернопіль

У Тернополі пільгові категорії населення безкоштовно їздять комунальним транспортом. А з приватними перевізниками уклали угоду, за якою ті зобов’язалися безкоштовно возити лише три категорії населення, всі інші або оплачують за проїзд, або чекають на комунальний транспорт.

Дніпро

У Дніпрі сесія міської ради ухвалила рішення, що на один рейс пільгові категорії мають становити 10% усіх пасажирів.

Київ

У столиці безкоштовно пільговики їздять у комунальному транспорті. А приватні перевізники надають право безкоштовного проїзду двом пільговикам на автобус.