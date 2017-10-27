Українці на півроку забезпечені ліками від ботулізму та правця

Україна отримала 150 доз імуноглобуліну від правцю та 200 від ботулізму. Цього цілком вистачить на наступних півроку

Ліки європейського виробництва Україні передав Міжнародний Комітет Червоного Хреста в якості гуманітарної допомоги.

Разом з тим Мінздоров’я посилено працює над тим, щоб у бюджеті передбачали кошти на закупівлю ліків від таких небезпечних інфекційних захворювань як дифтерія, правець, сказ, ботулізм та малярію.

Зазначимо, що ці хвороби відзначаються високим рівнем смертності.

Ботулізм – це харчова інтоксикація організму. Цьогоріч в Україні жертвами стали 108 людей. Зараження може бути від консерви, в’яленої то соленої риби, ковбаси та шинки. Тому медики не рекомендують їсти ту їжу, в якості якої ви не впевнені.

Натомість правець – це гостре інфекційне захворювання, котре вражає нервову систему, проявляється сильними судомами. У 2017 зареєстровано 13 випадків цієї хвороби.

Єдиним методом, який рятує від правцю, є вакцинація. Отож лікарі наголошують, що кожну дитину варто вакцинувати відповідно до українського календаря щеплень. Дорослим також потрібна ревакцинація кожні 10 років.