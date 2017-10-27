У Самборі бик смертельно травмував чоловіка

Сторож бази, на території якої випасався бик, отримав тілесні ушкодження, від яких помер

Як інформує Самбірський відділ поліції ГУНП у Львівській області, 27 жовтня о 10.57 до Самбірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Самборі на території «Аміачної бази» виявлено труп чоловіка.

Як з’ясували, 45-річного мешканця Самбора, який працював сторожем на цій базі, травмував бик, що випасався на території бази.

Унаслідок отриманих травм чоловік помер. Труп скеровано в морг Самбірської ЦРЛ. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.