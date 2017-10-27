У понеділок Львівщину засипле снігом

Мокрий сніг і заметілі відчує вся Західна Україна. Зокрема, Львівську область чекають пориви вітру, дощі з мокрим снігом, ожеледь, хуртовини. Температура повітря також відчутно знизиться.

Уночі буде 1-6° морозу, вдень – від 2° морозу до 3° тепла.

Уважними просять бути водіїв, оскільки на дорогах буде ожеледиця. Тож саме час змінити літні шини на зимові.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій застерігають: при такій погоді часто трапляються переохолодження. Тож просять якомога менше перебувати на вулиці, особливо в нелюдних місцях. При можливості обмежити пересування приватними автівками та перейти на громадський транспорт. Небажано в ці дні вирушати в туристичні походи, на риболовлю чи полювання.