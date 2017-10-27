У Львові встановили перші камери відеоспостереження, які зчитують номерні знаки

Камери встановлено на в’їзді у місто з київського боку, на перехресті вул. Б.Хмельницького. Про це розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

«Відучора запрацювали камери на в’їзді у місто з київської сторони: на перехресті вул. Б.Хмельницького. Камери встановлено одразу з аналітикою визначення номерних знаків, що полегшить роботу під час розшуку автомобілів. Спершу такі камери ми випробували у центральній частині міста, після чого вирішили встановити їх на всіх в’їздах до Львова. Таким чином камери з аналітикою визначення номерних знаків встановлять на вул. Городоцькій, вул. Кульпарківській, вул. Личаківській.

На сьогодні камери зчитують номерні знаки 5 країн: України, Польщі, Литви, Естонії та Росії. У подальшому буде розпізнавання автомобілів 180 країн», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.