У Франківській райадміністрації розповіли, що спричинило провалля на Коновальця

Як повідомили у Франківській районній адміністрації, на вул. Коновальця, 35-39 утворилося провалля. Після обстеження аварійного місця було встановлено, що причиною провалля стало руйнування недіючого випуску з будинку на вул. Коновальця, 39.

«Сьогодні сталося провалля по центру дороги на вул. Коновальця, 35-39. Після обстеження аварійного місця було встановлено, що причиною провалля стало руйнування недіючого випуску з будинку на вул. Коновальця, 39. На час проведення ремонтних робіт із ліквідації аварійної ситуації вул. Коновальця перекрито для руху транспорту. Плануємо протягом двох годин роботи завершити і відкрити дорогу для проїзду машин», – розповів Тарас Гнида, голова Франківської районної адміністрації.