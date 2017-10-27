Правоохоронці шукають винуватця смертельної ДТП у Мостиськах

Очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 26 жовтня у місті Мостиська на автодорозі «Львів-Шегині», внаслідок якої загинув пішохід, просять звертатися на оперативну лінію 102

О 19.00 невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, наїхав на 58-річного мешканця одного з сіл району. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення особи водія, котрий скоїв наїзд, і місця перебування автомобіля. У відділі комунікації поліції Львівської області просять усіх, хто був очевидцем цієї ДТП або може допомогти встановити особу водія-втікача, звертатися на оперативну лінію 102.