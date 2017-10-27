Працівники Львівської митниці вилучили понад півтонни харчів сумнівної якості

В одному з них під час митного огляду автомобіля «AUDI 80» в багажному відділенні та салоні, крім особистих речей водія, виявили 146 кг сала та 212 кг м’яса свинячого в поліетиленових пакетах без маркування. В іншому – в автомобілі «Мерседес» виявили 51 упаковку твердого сиру загальною вагою 230 кг. Товар намагалися провезти громадяни України, мешканці Львівщини.

Оскільки формою проходження митного контролю вони обрали смугу руху з проведенням спрощеного митного контролю «зелений коридор», то порушили встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю: не заявили та не задекларували про наявність товару, який, відповідно до ст. 378 Митного кодексу України, Постанови КМУ № 434 від 21.05.2012 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання», обмежений до переміщення через митний кордон України.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками, передбаченими статтею 471 Митного кодексу України. Товари вилучено, справи скерують до суду.