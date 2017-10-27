Охоронцеві Димінського пом’якшили міру запобіжного заходу

Печерський районний суд Києва до 17 грудня продовжив домашній арешт Андрію Борщу, охоронцю президента ФК «Карпати», проте пом’якшив вимоги, яких той має дотримуватися

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Печерський районний суд Києва, розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо Андрія Борща, ухвалив:

«Продовжити до 17 грудня 2017 року включно застосований щодо підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання від 22.00 до 07.00 хвилин наступної доби».

Також до 17 грудня 2017 року включно продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов’язків:

– прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

– утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;

– здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, та інші документи, які дають право для виїзду і в’їзду в Україну.

Нагадаємо, 5 вересня охоронцеві Петра Димінського Андрію Борщу змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

Андрій Борщ є підозрюваним у провадженні, відкритому за фактом смертельної ДТП, яка сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня Наталія Тріла, повертав з траси в село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Смертельну аварію спричинив Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР. Петро Димінський часто сам керує цим авто, при цьому його супроводжує позашляховик охорони. Видання ZAXID.NET, посилаючись на очевидців події, стверджувало, що Димінський був на місці ДТП й одразу після аварії закрився в позашляховику охорони. Проте вину за ДПТ взяв на себе охоронець почесного президента ФК «Карпати».

Згідно з ухвалою Галицького районного суду м. Львова, щодо охоронця Димінського тоді було обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Слідчі, котрі розслідують ДТП за участю автомобіля Петра Димінського, призначили експертизу слідів біологічних матеріалів, які залишилися в момент зіткнення на подушці безпеки автомобіля «Мерседес». Відтак радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що за кермом автомобіля був не охоронець Димінського.

Згодом ЗМІ оприлюднили відеозапис ДТП, який зробили очевидці аварії. На місці події видно сивого чоловіка в білій сорочці, дуже схожого на Петра Димінського.

Сам Петро Димінський 22 серпня полетів у Женеву, не дочекавшись призначеного на наступний день допиту в прокуратурі у цій справі, де він наразі є в ролі свідка.