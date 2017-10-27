Облрада закликала перенести святкування Дня Збройних сил на 14 жовтня

Львівська обласна рада ініціює перенесення дати щорічного святкування Дня Збройних сил України з 6 грудня на 14 жовтня – свято Покрови та День українського козацтва
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Відповідне звернення до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України озвучив на позачерговій сесії голова Львівської облради Олександр Ганущин.

«14 жовтня Україна відзначає величне свято – свято Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки та берегині Козацького війська, Української повстанської армії та захисників України. Воїни УПА, українські козаки і новітні Герої України зробили і роблять неоціненний внесок у боротьбу за незалежність України та формування національної гідності українців.

Глибокий символ закладено вже й у виборі дня святкування українського козацтва та створення УПА – день Покрови Пресвятої Богородиці. Цим самим армія та козацтво виступали як земні охоронці свого народу, віддаючись одночасно під опіку Божої Матері.

16 років, що минули з дня прийняття Закону України «Про Збройні Сили України», уже стали надбанням історії. Протягом цих років Збройні Сили України пройшли непростий шлях становлення і є гарантом забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності нашої держави. Сьогодні воїни Збройних Сил України, в умовах російсько-української війни, продовжують славні бойові традиції своїх нащадків.

З метою встановлення історичної справедливості, а також беручи до уваги заслуги козацтва і Української повстанської армії у створенні української державності, ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємося з ініціативою перенесення дати щорічного святкування Дня Збройних Сил України з 6 грудня на 14 жовтня – свято Покрови та День українського козацтва», – йдеться у зверненні.

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