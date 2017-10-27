Облрада закликала перенести святкування Дня Збройних сил на 14 жовтня

Львівська обласна рада ініціює перенесення дати щорічного святкування Дня Збройних сил України з 6 грудня на 14 жовтня – свято Покрови та День українського козацтва

Відповідне звернення до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України озвучив на позачерговій сесії голова Львівської облради Олександр Ганущин.

«14 жовтня Україна відзначає величне свято – свято Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки та берегині Козацького війська, Української повстанської армії та захисників України. Воїни УПА, українські козаки і новітні Герої України зробили і роблять неоціненний внесок у боротьбу за незалежність України та формування національної гідності українців.

Глибокий символ закладено вже й у виборі дня святкування українського козацтва та створення УПА – день Покрови Пресвятої Богородиці. Цим самим армія та козацтво виступали як земні охоронці свого народу, віддаючись одночасно під опіку Божої Матері.

16 років, що минули з дня прийняття Закону України «Про Збройні Сили України», уже стали надбанням історії. Протягом цих років Збройні Сили України пройшли непростий шлях становлення і є гарантом забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності нашої держави. Сьогодні воїни Збройних Сил України, в умовах російсько-української війни, продовжують славні бойові традиції своїх нащадків.

З метою встановлення історичної справедливості, а також беручи до уваги заслуги козацтва і Української повстанської армії у створенні української державності, ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємося з ініціативою перенесення дати щорічного святкування Дня Збройних Сил України з 6 грудня на 14 жовтня – свято Покрови та День українського козацтва», – йдеться у зверненні.